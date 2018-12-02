الحكومة الفرنسية تدرس فرض حالة الطوارئ

باريس_ الوئام:

أعلن متحدث باسم الحكومة الفرنسية، منذ قليل، أن فرنسا تدرس فعليا، فرض حالة الطوارئ، في مواجهة احتجاجات “السترات الصفراء” التي بدأت منذ حوالي أسبوعين.

وقال المسؤول الفرنسي، إن باريس تدرس كل الاحتمالات لوقف أعمال العنف من بينها فرض حالة الطوارىء.

واندلعت في فرنسا، في 17 من نوفمبر الماضي، احتجاجات كبيرة على ارتفاع الضرائب وتكاليف المعيشة، وارتفاع أسعار الوقود، وشهدت العاصمة الفرنسية باريس، أحدث عنف بين المحتجين وعناصر الشرطة، وأصيب ما لا يقل عن 80 شخصا في الاشتباكات، من بينهم 14 من أفراد قوات الأمن.

واعتقلت الشرطة الفرنسية مئات المتظاهرين، على خلفية الاحتجاجات، ولدى سؤاله عن إمكانية العودة إلى حالة الطوارئ، قال وزير الداخلية، كريستوف كاستانير، إن السلطات ستدرس كل الإمكانيات من أجل حماية البلاد من أي انفلاتات.

وأوضح كاستانير، خلال حواره مع قناة “بي إف إم” الفرنسية، أن الحكومة ستدرس جميع الإجراءات “التي ستحمي وتؤمن بلادنا.. لا أستثني أي إجراء، وأنا مستعد لكل شيء”.