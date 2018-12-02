اختتام برنامج أوقاف الراجحي للمستفيدين من سكن طلاب المنح بالجامعة الإسلامية

المدينة المنورة - الوئام:

أقامت الجامعة الإسلامية الحفل الختامي لبرنامج إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي التدريبي للمستفيدين من سكن طلاب المنح المتزوجين بالجامعة الإسلامية برعاية مدير الجامعة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي.

وأشاد مدير الجامعة بدور إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي في خدمة طلاب المنح الدراسية في الجامعات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها عبر البرامج التطويرية والتأصيلية المتنوعة التي تقيمها لهم كل سنة.

بالإضافة إلى تميز إدارة الأوقاف بالعمل المؤسسي المنظم والمتطور في تصميم وتنفيذ ومتابعة هذه البرامج وقياس مستوى أثرها على الطلاب وأسرهم.

من جانبه أكد الأمين العام لإدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي الأستاذ/ عبدالسلام بن صالح الراجحي نجاح هذا البرنامج الذي أقيم بالتعاون مع الجامعة الإسلامية، والذي يعد امتداداً لمسيرة حافلة من التعاون والشراكة الناجحة والممتدة لما يقارب (10) سنوات بدءاً من عام 1430هـ عندما تكفلت إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي برعاية (20) طالباً من طلاب المنح الدراسية بالجامعة الإسلامية في تخصصات مختلفة، ثم تطور ذلك التعاون ليشهد اتفاقيات متنوعة لخدمة طلاب المنح الدراسية وأسرهم.

وبيّن الراجحي أن هذا البرنامج اشتمل على إقامة عدة ملتقيات عائلية تتنوع فيها الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، ووزعت في هذه الملتقيات ما يزيد عن (600) جائزة وهدية للطلاب وأسرهم.

كما نُفذ في هذا البرنامج دورات تدريبية متنوعة، أقيمت لزوجات الطلاب المستفيدين من السكن، والمتمثلة بدورة في الخياطة والتفصيل والتي استمرت لمدة ثلاثة أشهر بمعدل (300) ساعة تدريبية، ودورة أخرى في الحاسب الآلي استمرت لمدة شهر ونصف بمعدل (150) ساعة تدريبية.

وكانت النتائج التي وجدناها لهذه الدورات مبهجة ولله الحمد من تمكن المتدربات على إتقان مهارات الخياطة وتفصيل الملابس، كما تمكنت المتدربات أيضاً من معرفة استخدام برامج الحاسب الآلي، ولا شك أنها من النتائج التي لا يتوقف أثرها عند وقت معين.

وإنما يمتد حتى بعد عودة الطالب إلى بلده وربما قادت هذه المهارات في المستقبل إلى إقامة مشروع تجاري يعود على الطالب وأسرته بعائد مالي جيّد، كما أن البرنامج اشتمل أيضاً على تنظيم (5) رحلات لمكة المكرمة لأداء فريضة العمرة للطلاب وأسرهم، وقد استفاد من هذا البرنامج (500) فرد من الطلاب وزوجاتهم وأولادهم.

وقد أشاد الراجحي بالدور الحيوي والهام الذي تقوم به الجامعة الإسلامية في خدمة طلاب العلم ونشر الدين الإسلامي بمختلف أنحاء العالم، ليكون هؤلاء الطلاب رسل خير وسفراء رحمة لمجتمعاتهم بعد عودتهم من رحلتهم العلمية في المملكة وتلقيهم المنهج الوسطي النقي الذي لا يتأثر بأي فكر ضال أو منهج منحرف.

واختتم الراجحي حديثه بالشكر والعرفان لقيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـــ حفظهم الله ـــ الذين لا يألون جهداً في دعم العمل الإسلامي والخيري على كل الأصعدة.

كما قدم شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة الدكتور/ حاتم بن حسن المرزوقي على تعاونه وجهوده المتميزة، سائلاً المولى عز وجل أن يجعل الأعمال الخيرية التي تقوم بها إدارة الأوقاف في ميزان حسنات الموقف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي ــ رحمه الله ــ، وجميع العاملين في إدارة الأوقاف.