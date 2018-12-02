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برتبة جندي

“الجوازات” تعلن شروط القبول وموعد التسجيل على الوظائف النسائية

“الجوازات” تعلن شروط القبول وموعد التسجيل على الوظائف النسائية
weam.co/557617
الوئام - متابعات

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، الإدارة العامة للقبول المركزي، اليوم، عن فتح باب القبول والتسجيل بالجوازات للعنصر النسائي برتبة (جندي) للتعيين عليها في جوازات المطارات والمنافذ البرية، وذلك وفق شروط الالتحاق التالية:

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، وتستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

أن تكون حسن السيرة والسلوك والسمعة، وغير محكوم عليها بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولم يسبق لها التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا تكون مطرودة من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة.

أن لا يقل عمر المتقدمة عن (25) عاما ولا يزيد عن (35) عاما حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب.

أن تجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللغة وكافة مراحل القبول.

أن لا يقل طول المتقدمة عن (155) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

أن لا تكون متزوجة من غير سعودي.

لا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يفضل من لديها دورات في اللغات الأجنبية والحاسب الآلي لا تقل عن تسعة أشهر وتكون من جهة معتمدة وفي حال كون الشهادة صادرة من معهد خاص يجب تصديقها من جهة حكومية.

اجتياز اختبارات القبول التي تحددها الجوازات.

على المتقدمة تعبئة الحقول بمنتهى الدقة ولن ينظر في طلب غير مستوفي الشروط مع العلم أن عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب بصفة نهائية.

وأوضحت الإدارة أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد 2/ 4/ 1440 هـ الساعة 10 صباحا وحتى يوم الخميس 6/ 4/ 1440 هـ الساعة 10 صباحا، وذلك عن طريق موقع وزارة الداخلية للتوظيف.

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