سياحة مكة تنهي تدريب 279 مطوفا من المؤسسة الأهلية للدول العربية

مكة المكرمة – الوئام - حجب العصيمي:

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، اليوم، الانتهاء من تدريب 144 متدربا ومتدربة، بواقع 89 من الرجال و 55 من النساء ضمن سبع دورات للإرشاد السياحي هدفت نحو تأهيل كوادر المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية.

واستكملت الهيئة المرحلة الثانية بعد تدريب 135 مطوفا ومطوفة، في فترات سابقة، ضمن خطة لاستهداف تأهيل 5000 من مطوفي ومطوفات المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، وكذلك تمهيدا لنقل التجربة لمؤسسات أرباب الطوائف الأخرى في الفترة القادمة.

من جانبه، قال المدير العام لهيئة السياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة، الدكتور هشام بن محمد مدني، إن الهيئة ماضية في تأهيل المرشدين السياحيين نظرا لأهمية المشروع كونه يقدم الإرشاد السياحي لأبناء الطوائف بكل مافيه من معلومات وأساليب وجماليات ثقافية تتكامل مع دوره الرئيسي في خدمة الحجاج.

وأفاد الدكتور مدني أن العمل على تأهيل المرشدين السياحيين الفاعلين لأبناء وبنات الطائفة والبالغ عددهم 279 مطوف ومطوفة عن طريق مركز تكامل من شأنه تجويد المنتج والعمل على التطوير المتواصل للنهوض بالأهداف المأمولة، مؤكدا في السياق ذاته، أن أسس التأهيل الجاري العمل عليها، تمر عبر مراحل وقنوات، وتعنى بالتطوير عن طريق أشخاص مؤهلين وقادرين على إثراء المحتوى.

وأوضح مدير هيئة السياحة أن أهمية المرشد السياحي فيما يتعلق بمؤسسات أرباب الطواف، يعتبر مهما بحكم التصاقهم الوثيق بالحجاج، حيث يعتبر المطوف المؤهل سياحيا، الانعكاس الحقيقي للصناعة السياحية في البلاد، كما أنه الإجابة الشافية لكل الأسئلة المتعلقة بمكتنزات الوطن بكل مافيه مخزون حضاري وفكري، مبينا أن المرشد السياحي لم يعد فقط شخصا يقدم المعلومة للزائر، بل تعدى ذلك ليكون الترجمان الحقيقي للثقافة الأصيلة للبلد، فضلاً على أنه الانعكاس الحقيقي والوجداني للتراث الثقافي والطبيعي لمملكتنا الحبيبة والحبلى بالتراث الثقافي والطبيعي والتقدم التي تشهده بلادنا كل يوم.

ولفت إلى أن على عاتق المرشد السياحي مهاما عظيمة وجسيمة، في مساعدة الزائرين على فهم ثقافة المنطقة وتجذرها المعرفي والثقافي والتاريخي، وتعزيز هذا التراث بإقناع مرتادي المكان بالأبعاد التاريخية والتراثية، وجماليات الامتداد الجغرافي المسبور بعظم التاريخ السعودي، مؤكدا أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ترى في المرشد السياحي ليس دليلاً على المكان فقط، بل ممرا فكريا على الذاكرة السعودية المتقدة بالحب والجمال والأسارير المعرفية الناصعة.