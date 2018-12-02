جامعة الأميرة نورة تفتح باب القبول لعدد من برامج الماجستير

الرياض- الوئام:

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن فتح باب القبول لعدد من برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1440/1441هــ.

وأوضحت عميدة الدراسات العليا الدكتورة مشاعل بنت محمد المفيريج أن البرامج تشمل برامج الماجستير الدولية بالتعاون مع جامعة مدينة دبلن وكذلك البرامج المحلية والدبلوم العالي.

حيث تقدم الجامعة برامج دراسات عليا بشركات خارجية تلبي متطلبات المجتمع من خلال عقد اتفاقية مع جامعة مدينة دبلن بإيرلندا لتقديم برامج ماجستير دولية في إدارة الأعمال (مسار المالية ومسار ريادة الأعمال) وعلوم التمريض (ممارسة العلوم التمريضية المتقدمة)، وعلوم الحوسبة (تحليل البيانات) وأن استقطاب مثل هذه البرامج العالمية يحقق متطلبات المجتمع في توفير برامج متميزة.

وأفادت المفيريج أنه تماشياً مع رؤية المملكة 2030 تم طرح أيضاً حزمة من البرامج المحلية في عدد من الكليات حيث تقدم كلية التربية ماجستير في الإدارة التربوية هما القيادة التربوية وإدارة المعرفة في المؤسسات التربوية وذلك للموائمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل.

كما تم طرح دبلوم عالي مهني في مجال التعلم الإلكتروني يتميز بتفعيل الجانب النظري والتطبيقي على حد سواء لإخراج كوادر بشرية تجمع بين التأهيل التربوي والخبرة التطبيقية، كما تقدم كلية الخدمة الاجتماعية برنامج ماجستير الخدمة الاجتماعية المسار الإكلينيكي وطرح برنامج الماجستير في تصميم الأزياء والنسيج في كلية التصاميم والفنون.

وأضافت أن كلية اللغات تطرح برنامجي ماجستير الترجمة التخصصية من اللغتين الإنجليزية والفرنسية إلى العربية والعكس، وتقدم كلية العلوم برنامج ماجستير علم الأحياء الدقيقة البيئي والتقنية الحيوية.

بالإضافة إلى البرامج المقدمة من كلية الآداب والمتمثلة في برنامج ماجستير الدراسات الإسلامية في عدد من التخصصات الدقيقة (العقيدة، التفسير وعلوم القرآن، السنة النبوية وعلومها، الفقه وأصول الفقه) وبرنامج ماجستير اللغة العربية في تخصصات (اللسانيات “اللغة والنحو”، الأدب والبلاغة، النقد واللسانيات الحاسوبية).

وتأتي هذه البرامج تماشيًا مع رسالة الجامعة التي تتضمن تحقيق التميز والريادة التعليمية والبحثية للمرأة بما يسهم في بناء الاقتصاد المعرفي بشراكة مجتمعية وعالمية.