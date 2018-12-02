الشرطة الإسرائيلية توجه اتهامات بالرشوة إلى نتانياهو وزوجته

الوئام - وكالات

أوصت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بتوجيه اتهامات بتلقي الرشوة، إلى بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال، وزوجته سارة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، أن تحقيقها توصل إلى أدلة كافية لتوجيه اتهامات الرشوة والاحتيال إلى نتنياهو وزوجته في ثالث قضية فسادة ضده.

ومن جانبه علق نتنياهو أن توصيات الشرطة ضده ليس لها أي سند قانوني.

وكانت شرطة الاحتلال، وضعت سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء، ونجلها يائير، في دائرة الشبهات والفساد، منذ أشهر، متهمة إياهم بتلقي رشى من أحد كبار الأثرياء، في ذات القضية التي يجري التحقيق حولها مع بنيامين نتنياهو، بشبهة استخدم صلاحياته لمنافعه الخاصة، والحصول على رشاوى.

وجاء كشف الشرطة، لدى تقديمها طلبا إلى محكمة إسرائيلية لتمديد احتجاز أموال للثري شاؤول إيلوافيتش، وزوجته إيداس، المشبوهان بالحصول على امتيازات تمكن العائلة من السيطرة على شرطة الاتصالات الأرضية، مقابل رشى خدماتية ومالية لبنيامين نتنياهو.

بينما تورطت سارة نتنياهو على مدى 22 عاما في سلسلة من قضايا الرشاوى وسوء استخدام المال العام، وتعنيف الموظفين، في المقر الرسمي لرؤساء الوزراء، خلال فترة نتنياهو الأولى في رئاسة الحكومة 1996- 1999، وفي السنوات التسع الأخيرة.

وكانت آخر فضيحة عنف تورطت فيها سارة، كشف عنها مؤخرا، محاولتها الاعتداء جسديا على مدير عام رئاسة الحكومة