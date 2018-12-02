إيران ترفض نفي أو تأكيد اختبارها لصواريخ بالستية

طهران - الوئام:

رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم، الرد على ما أسماه “مزاعم أمريكية” بشان اختبار طهران لصواريخ باليستية جديدة.

وقال قاسمي، في مؤتمر صحفي، “ليس هناك أي قرار في مجلس الأمن يمنع البرامج الصاروخية أو تجارب إيران الصاروخية” مؤكدا أن برنامج إيران الصاروخي، دفاعي، ويصمم حسب احتياجات الدولة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال أمس، إن إيران أطلقت اختبارا لصواريخ باليستية، ما اعتبره مخالفة لحظر مجلس الأمن الدولي.

وقال بومبيو: “لقد اختبر النظام الإيراني للتو صاروخا باليستيا متوسط المدى قادر على حمل رؤوس حربية متعددة، الصاروخ له مدى يسمح بضرب أجزاء من أوروبا وأي مكان في الشرق الأوسط”.

وأضاف أن “هذا الاختبار ينتهك قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي يمنع إيران من القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على إنتاج أسلحة نووية، بما في ذلك إطلاق صواريخ باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية”.