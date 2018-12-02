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وتأكيد الدور التكاملي بين الجهتين

“الشورى”..اجتماع لبحث مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة

“الشورى”..اجتماع لبحث مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة
weam.co/557627
الوئام - واس

استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمكتبه بمقر المجلس بالرياض، معالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان وعدد من المختصين في الصندوق.

ورحب معالي رئيس المجلس بمعالي المشرف على الصندوق والوفد المرافق له، مؤكدا الدور التكاملي بين مجلس الشورى والجهات الحكومية لتحقيق تطلعات ولاة الأمر –حفظهم الله-.

وقد عقد أعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل اجتماعاً بمعالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ومنسوبي الصندوق.

وبحث الاجتماع مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة، وقدم أعضاء اللجنة العديد من الاستفسارات حول المشروع، حيث أجاب مسؤولو الصندوق على أسئلة أعضاء اللجنة.

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