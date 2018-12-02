ترامب يلغي زيادة التعريفات الجمركية على الصين.. بشروط

واشنطن - الوئام:

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره بزيادة نسبة التعريفات الجمركية على البضائع المستوردة من الصين إلى 25 %.

وحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، فإن القرار الذي كان من المزمع تنفيذه اعتبارا من بداية العام المقبل، جرى إلغاؤه عقب لقاء الرئيس ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين، التي اختتمت أعمالها مساء أمس، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وأكدت ساندرز أن الجانبين اتفقا على الشروع في مفاوضات بشأن التغييرات الهيكلية الخاصة بالخدمات، وقطاع الزراعة، ونقل التكنولوجيا، وحماية الملكية الفكرية، والحواجز غير الجمركية، والتدخلات والسرقات الالكترونية.

ونبهت أنه من المقرر الانتهاء من هذه التغييرات في غضون 90 يوما من الآن، وفي حال لم يتم التوصل إلى إجماع في هذا الشأن، فإن نسبة التعريفات الجمركية على البضائع الصينية المستوردة سترتفع من 10 إلى 25%.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: “الصين ستوافق على استيراد كميات لم يتم الاتفاق عليها بعد، من منتجات الزراعة، والطاقة، الصناعة، وغيرها، من الولايات المتحدة، بهدف الحد من خلل الميزان التجاري بين البلدين”.

وأضافت أن الرئيس ترامب وافق على الإبقاء على التعريفات الجمركية المفروضة على قيمة 200 مليار من البضائع الصينية المستوردة عند نسبة 10%، وذلك بدلا من رفعها في الأول من يناير إلى 25%.