النصر يسعى للصدارة بلقاء الوحدة.. والاتحاد يخشى الهبوط أمام الحزم

الوئام - متابعات

بمواجهتين صعبتين، تستأنف اليوم مباريات الجولة 11 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يحل الوحدة ضيفا على النصر، ويلعب الاتحاد أمام الحزم.

وعلى ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، في الساعة 5:45 يستضيف فريق النصر، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 25 نقطة، فريق الوحدة المنتشي بفوزه الأخير أمام الباطن، ويحتل المركز الرابع برصيد 18 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأخير صاحب المركز الثالث.

يسعى فريق النصر إلى اقتناص الصدارة، مستغلا تعثر الهلال في الجولة الماضية بالتعادل مع الفيصلي، حيث تفصله عن صاحب المركز الأول 3 نقاط فقط، كما يأمل في مصالحة جمهوره بعد خروجه من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال من دور الـ 16، على يد مولودية الجزائر بمجموع المباراتين بنتيجة (1-3(.

وفي المقابل، يضع فريق الوحدة نقاط المباراة الثلاث نصب أعين لاعبيه لتعزيز وجوده في المربع الذهبي، مستغلا عدم وجود غيابات أو إصابات بين صفوفه.

أما المباراة الثانية، فتجمع فريقي الاتحاد، والحزم، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في بريدة، في الساعة 6:15، يسعى خلالها الاتحاد، صاحب المركز الأخير، برصيد نقطتين فقط، جمعهما من تعادلين و8 خسارات، باحثا عن مخرج من شبح الهبوط، والغضب الجماهيري الشديد، بعد أداء هو الأسوأ في تاريخ النادي العريق.

بينما يسعى الحزم لاستغلال الحالة والمستوى الهذيل الذي يقدمه اتحاد جدة منذ انطلاق الموسم الحالي، وتحقيق الثلاث نقاط، ولم يعرف الحزم طريق الفوز منذ 18 أكتوبر الماضي، تحديدا منذ بداية الجولة السادسة، ويحتل المركز 12 برصيد 10 نقاط.