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الأربعاء المقبل

“التعاون الإسلامي” تناقش آثار قانون “الدولة القومية اليهودي” على الفلسطينيين

“التعاون الإسلامي” تناقش آثار قانون “الدولة القومية اليهودي” على الفلسطينيين
weam.co/557648
واس - الوئام:

تعقد منظمة التعاون الإسلامي بناءً على طلب المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء القادم في جدة ، اجتماعاً على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة القانون العنصري الإسرائيلي المسمّى بـ “قانون الدولة القومية للشعب اليهودي” وأثره على الحقوق السياسية والتاريخية للشعب الفلسطيني.
ويأتي انعقاد الاجتماع لاتخاذ موقف إسلامي موحد حيال هذا القانون العنصري الإسرائيلي الذي يمثل امتداداً وتكريساً للفكر الاستيطاني الإسرائيلي ومحاولة لشرعنة سياسات الاحتلال القائمة على التهويد، والتطهير العرقي، وإنكار وجود الشعب الفلسطيني وهويته وتاريخه وحقوقه المشروعة، ويشكل انتهاكاً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي وقوانينه ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.

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