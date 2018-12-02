بالصور.. إتلاف 100 كجم من الأسماك الفاسدة في ذهبان

الوئام - متابعات

أتلفت بلدية ذهبان الفرعية، 100 كيلوجرام من الأسماك الفاسدة، المعروضة على الطرقات بشكل يفتقر إلى الاشتراطات الصحية، خلال إجازة نهاية الأسبوع.

وأوضحت شذى المهنا، رئيس بلدية ذهبان، أن البلدية نفذت، خلال اليومين الماضين، 36 زيارة تفتيشية لمنشآت صحية ومهنية، نتج عنها إشعار 16 موقعا مخالفا، كما أزالت الفرق الرقابية 15 بسطة عشوائية عبارة عن افتراش للطرق والأرصفة وأمام المحلات، وصادرت 75 قطعة من الخردوات والألعاب، و50 قطعة ملابس.

فيما تواصل البلدية جهودها الرقابية في نطاق الفرع، على مدار الأسبوع، للتأكد من سلامة الغذاء المعروض، ولمنع جميع المخالفات العشوائية، وتطبيق الأنظمة والعقوبات حيال المخالفين، وذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة الرقابية على الأسواق ومكافحة الباعة المتجولين.