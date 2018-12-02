أمين العاصمة المقدسة يوجه بنقل حظائر الأغنام إلى خارج النطاق العمراني

مكة المكرمة – الوئام - محمد السويهري:

وجه أمين العاصمة المقدسة معالي المهندس محمد بن عبدالله القويحص بنقل جميع حظائر المواشي في المعيصم والكعكية، إلى الموقع الجديد خارج النطاق العمراني، الواقع جنوب مكة المكرمة، على امتداد طريق مكة – الليث خلال شهرين، وذلك حفاظا على الصحة العامة، وتحسين المشهد الحضري، وتنظيم حظائر المواشي بالعاصمة المقدسة.

جاء التوجيه ضمن إطار حرص الأمانة للمحافظة على الوضع البيئي السليم والارتقاء بالمستوى الصحي، وذلك بعد مطالبات من المواطنين بنقل حظائر المواشي بعيدا عن المناطق السكنية حيث تسببت في انبعاث الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات والبعوض.

بينما يجرى الترتيب لعقد اجتماعات لاحقة في هذا الجانب، لدراسة الأسلوب الأمثل واقتراح المشاريع المناسبة، ووضع خطة لاستغلال الموقعين في أحياء الكعكية والمعيصم، بعد إخلائهما من الحظائر.