الرياض تستضيف المعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة في دورته الخامسة

الرياض - الوئام:

تستضيف العاصمة الرياض اليوم (الاثنين ) المعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة في دورته الخامسة التي تنطلق خلال الفترة من 3-7 ديسمبر الجاري الموافق 25–29 ربيع الأول في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وسط أجواء يجتمع فيها عشاق القهوة والشوكولاتة بحضور نخبة من كبار الخبراء المختصين والمنتجين العالميين للشوكولاتة والقهوة، بمشاركة أكثر من 280 شركة محلية ودولية تستعرض أحدث الابتكارات والمعدات والأجهزة الخاصة بإعداد هذين المنتجين. كما يطرح المشاركون أمام رجال الأعمال والمستثمرين آخر التوجهات التجارية والفرص الاستثمارية والتطورات التقنية في هذا القطاع الحيوي.

ويتيح المعرض الذي يعد أكبر معرض مختص في القهوة والشوكولاتة على مستوى الشرق الأوسط الفرصة لرجال الأعمال للقاء رؤساء كبرى الشركات العاملة في هذا المجال من خلال جدول اجتماعات متكامل. كما يوفر بيئة مثالية لعقد الصفقات بين التجار والشركات المشاركة بالفعاليات.

وفي نسخته الجديدة هذا العام يحتضن المعرض المعتمد من جمعية SCA العالمية المختصة في القهوة، الكثير من الفعاليات المصاحبة التي تشمل دورات تدريبية وورش عمل مختصة، منها دورة اساسيات القهوة يقدمها مدربون معتمدون من جمعية القهوة المختصة بشهادات معتمدة .

وتشمل فعاليات المعرض الممتدة على مدار خمسة أيام بطولة السعودية للباريستا والتي تقام لأول مره بالسعودية بالمعايير والشروط العالمية بالاضافة للعديد من الفعاليات المختصة بالقهوة والشوكولاتة وفنون النحت على الشوكولاتة وطرق تحضير وصناعة القهوة .

ويستعرض المعرضاستثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي، وعرض أحدث المنتجات والخدمات ذات الصلة أمام الموردين والجمهور، وتوفير منصة لإطلاق المنتجات الجديدة، وإتاحة الفرصة لتنمية وتطوير الأعمال، مع فتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال، والترويج للعلامات التجارية لدى العملاء والجمهور.