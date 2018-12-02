مؤسسة التقاعد تعلن تدشين “حملة للتبرع بالدم لجنودنا الأبطال”

الرياض - الوئام:

دشن معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن طلال النحاس حملة المؤسسة للتبرع بالدم لمنسوبي المؤسسة والمقامة في مقر المؤسسة الرئيس بمدينة الرياض والتي تأتي دعماً لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض.

وقد حظيت الحملة بإقبال كبير من قبل منسوبي المؤسسة وعملائها المتواجدين في المؤسسة خلال فترة الحملة وذلك حرصاً منهم على المساعدة في هذا العمل الخيري وإدراكاً منهم لما يمثله التبرع بالدم من انقاذ حياة الكثير من المرضى والمصابين.

يذكر أن هذه الحملة تأتي من ضمن مبادرات المؤسسة في تفعيل المسؤولية الاجتماعية، وتأكيداً على أهمية هذا العمل الإنساني النبيل وتحقيقاً لمبدأ التعاون والتكاتف الذي أمرنا به ديننا الحنيف.