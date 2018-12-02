التعليقات: 0

بمقرها الرئيس

مؤسسة التقاعد تعلن تدشين “حملة للتبرع بالدم لجنودنا الأبطال”

مؤسسة التقاعد تعلن تدشين “حملة للتبرع بالدم لجنودنا الأبطال”
weam.co/557670
الرياض - الوئام:

دشن معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن طلال النحاس حملة المؤسسة للتبرع بالدم لمنسوبي المؤسسة والمقامة في مقر المؤسسة الرئيس بمدينة الرياض والتي تأتي دعماً لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض.

وقد حظيت الحملة بإقبال كبير من قبل منسوبي المؤسسة وعملائها المتواجدين في المؤسسة خلال فترة الحملة وذلك حرصاً منهم على المساعدة في هذا العمل الخيري وإدراكاً منهم لما يمثله التبرع بالدم من انقاذ حياة الكثير من المرضى والمصابين.

يذكر أن هذه الحملة تأتي من ضمن مبادرات المؤسسة في تفعيل المسؤولية الاجتماعية، وتأكيداً على أهمية هذا العمل الإنساني النبيل وتحقيقاً لمبدأ التعاون والتكاتف الذي أمرنا به ديننا الحنيف.

روابط ذات صلة

بطولة ممرض.. عاد من الحد الجنوبي ليضبط معتدٍ وينقذ مصابا

بطولة ممرض.. عاد من الحد الجنوبي ليضبط معتدٍ وينقذ مصابا

شاهد: إستقبال حافل للبطل «ال مطلقة» في الرياض

شاهد: إستقبال حافل للبطل «ال مطلقة» في الرياض

تكريم مالك مدارس أهلية لاعفائه إبن شهيد

تكريم مالك مدارس أهلية لاعفائه إبن شهيد

وزارة الدفاع تحيي المرابطين على “الحد الجنوبي” بصورة من الذاكرة

وزارة الدفاع تحيي المرابطين على “الحد الجنوبي” بصورة من الذاكرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>