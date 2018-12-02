مدرسة ابتدائية للبنات بمكة تحتفل باليوم الوطني الإماراتي

مكة المكرمة – الوئام - حجب العصيمي:

أطلقت الابتدائية السادسة والعشرون بعد المائة، التابعة لمكتب تعليم غرب مكة المكرمة، صباح اليوم، فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي، من تنفيذ منسوبات المدرسة، بمساندة الإدارة المدرسية والإرشاد الطلابي.

ونظم الفعاليات فريق العمل المكون من التربويات مرام الجابري، كفاح مراد ، فاطمة حسن ، عايشة الحربي ، إيمان أكرم، وخلود خان، بقيادة قائدة المدرسة بدرية الحازمي، تحت إشراف مديرة مكتب تعليم غرب مكة، جميلة المعطاني .

وهدف المنظمون بالاحتفال مشاركة الشعب الإماراتي الشقيق فرحته باليوم الوطني لبلاده، وإظهار مدى التلاحم بين الشعب السعودي والشعب الإماراتي الشقيق، والتعبير عن عمق المحبة والمودة بين الشعبين، متمنيين للشعب الإماراتي مزيدا من التقدم والرقي.