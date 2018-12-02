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ويرسل تعزيزات عسكرية إلى إدلب

النظام السوري يخرق الهدنة ويستهدف الريف الشمالي للاذقية

النظام السوري يخرق الهدنة ويستهدف الريف الشمالي للاذقية
weam.co/557686
الوئام - وكالات

استهدفت قوات النظام السوري، اليوم مواقع سريان الهدنة التركية الروسية، في الريف الشمالي للاذقية، تزامنا مع إرسالها تعزيزات عسكرية ضخمة إلى إدلب ومحيطها.

وفي بيان، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات النظام “تنفذ المزيد من الخروقات التي طالت مناطق سريان الهدنة الروسية التركية، حيث استهدفت أماكن في منطقة كبانة، ومناطق أخرى من جبل الأكراد في الريف الشمالي للاذقية”.

مضيفا أن عناصر النظام السوري استهدفت أماكن في الأراضي المحيطة ببلدة اللطامنة، في الريف الشمالي الحموي، بالتزامن مع إرسال تعزيزات عسكرية، مؤلفة من مئات العناصر وعشرات الآليات، إلى مناطق انتشارها، ضمن محافظة إدلب والمنطقة منزوعة السلاح ومحيطها.

 

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