المملكة تفوز باستضافة كونجرس الاتحاد الآسيوي للطب الرياضي 2019

الوئام- واس

فازت المملكة العربية السعودية، باستضافة كونجرس الاتحاد الآسيوي للطب الرياضي القادم 2019، خلال التصويت الذي تم، اليوم الأحد، في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للطب الرياضي في هونج كونج.

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للطب الرياضي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للطب الرياضي، الدكتور قاسم المعيدي، أن استضافة هذا الحدث الرياضي العام المقبل في المملكة هو مفخرة لنا جميعا ولم يأتي إلا بدعم من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، اللذان نتقدم لهما بالشكر الجزيل على دعمهم اللا محدود.

يذكر أن اجتماع الكونجرس الآسيوي للطب الرياضي الـ 19 يهدف إلى نشر أهمية الوقاية من الإصابات الرياضية تحت شعار “الطب الرياضي للتميز في الصحة والأداء”، إضافة إلى عرض آخر بروتوكولات إعادة التأهيل وتقييم الأداء الرياضي ونشر البرامج الوقائية للمجتمع الرياضي.