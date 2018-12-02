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انتهاء اجتماع الأزمة في الإليزيه دون الإعلان عن قرارات بشأن الاحتجاجات والعنف

انتهاء اجتماع الأزمة في الإليزيه دون الإعلان عن قرارات بشأن الاحتجاجات والعنف
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الوئام- متابعات

انتهى الاجتماع الطارئ الذي عقده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، في الإليزيه، لمناقشة أعمال العنف التي شهدتها المدن الفرنسية على خلفية احتجاجات “السترة الصفراء”، بسبب رفع أسعار الوقود.

ولم يخرج الاجتماع بالإعلان عن أي قرارات بشأن الاحتجاجات وأعمال العنف، بعد تصريحات مسؤولين فرنسيين، في وقت سابق، وعلى رأسهم وزير الداخلية الفرنسية كريستوف كاستنير، أنهم على استعداد لدراسة فرض حالة الطوارئ.

يشار إلى أن ماكرون، دعا رئيس حكومته، إدوارد فيليب، ووزير داخليته، لاجتماع طارئ في الإليزيه، للرد على الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها فرنسا خلال الأيام القليلة الماضية.

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