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أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على الشهيد الحربي

أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على الشهيد الحربي
weam.co/557743
الوئام- واس

أدّى الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، بعد صلاة مغرب اليوم الأحد، صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي أول شجاع بن سعود الحربي، الذي استشهد أثناء تأدية عمله في الدفاع عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي، وذلك في جامع الشايع بمحافظة الرس.

وعقب الصلاة، نقل أمير منطقة القصيم، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- لوالد وأسرة الشهيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبّر ذوو الشهيد عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الحكيمة، ولأمير منطقة القصيم، على مواساتهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وتخفيف مصابهم، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.

وأدى الصلاة مع أمير منطقة القصيم، وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وقائد لواء الخليفة عمر بن عبد العزيز بالنيابة العميد محمد مهدي السبيعي، ووكيل محافظة الرس بدر بن محمد العساف، ورئيس مركز الدليمية زبن بن عبدالله الجديع الحنيني، وذوي الشهيد، وجموع من المواطنين.

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