خادم الحرمين الشريفين يوجه بإنشاء مستشفى الملك سلمان في نواكشوط بسعة 300 سرير

الوئام- متابعات

وجه خادم الحرمين الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإنشاء مستشفى الملك سلمان في نواكشوط، بسعة 300 سرير، يتضمن أقسام الطوارئ والإسعاف، والعيادات الخارجية، والعمليات الجراحية، ومركز الأورام، ومركز القلب، والغسيل الكلوي، وقسم النساء والولادة.

كما يتضمن مستشفى الملك سلمان في نواكشوط، أيضًا، أقسام الأطفال، والمناظير، والمختبر، والعناية المركزة، والأشعة التشخيصية، والصيدلية المركزية، والتعقيم المركزي، وأجنحة التنويم.

جاء ذلك بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى موريتانيا، ضمن جولته العربية.