سرقة “الشاشة القابلة للطي” من “سامسونج”.. والخسائر بالمليارات

ذكرت تقارير صحفية في كوريا الجنوبية، أن مكتب النائب العام في منطقة “سوون”، وجه اتهامات لـ11 شخصًا بسرقة أسرار تقنية خاصة بشركة “سامسونج” وبيعها لشركتين صينيتين.

التحقيقات أشارت إلى أن أحد الموردين للشركة سرب المخططات الأصلية لتقنية سامسونج وبيعها لشركات صينية مقابل 14 مليون دولار، دون تسمية الشركات الصينية أو الأشخاص المتورطين في السرقة.

وأوضح المحققون أن سامسونح استثمرت على مدار 6 سنوات ما يزيد من 130 مليون دولار لتطوير تقنية الشاشة القابلة للطي.

وتتحدث التوقعات الأولى عن خسائر ضخمة محتملة لسامسونج خلال السنوات الـ3 المقبلة قد تصل إلى 5.8 مليار دولار على صعيد المبيعات، وأكثر من 800 مليون دولار من أرباح الشركة.

وكانت مواقع متخصصة قد وصفت تقنية الشاشة القابلة للطي بأنها ستغير “قواعد اللعبة” في عالم الهواتف الذكية في ظل المنافسة الشرسة مع شركات عدة مثل أبل وهواوي.