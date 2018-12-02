صنداي تلغراف: تميم يفرض التقشف على القطريين ويغدق الأموال على الإرهاب

متابعات - الوئام

قال تقرير لصحيفة صنداي تلغراف البريطانية إن أمير قطر تميم بن حمد يفرض سياسات تقشفية على الشعب القطري، الذي يعاني مرارة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة كل يوم، وفي الوقت نفسه يصر أمير قطر على إمداد الإرهابيين بالأموال لزعزعة الأمن والاستقرار البلاد العربية.

وأضاف تقرير الصحيفة البريطانية إن الجفاف يحوم حول الدوحة، واحتمالية سقوط قطر تحت خط الفقر المائي بـ50 مترا مكعبا للفرد سنويا، حيث أعلنت الشبكة العالمية للبصمة البيئية السياسة الكارثية، استهلاك قطر مواردها البيئية بالكامل في الأشهر الأولى لعام 2018.

وفي الوقت الذي عكف فيه نظام الحمدين على مساعدة حلفائه في أنقرة وطهران، يواجه الشعب القطري أزمات اقتصادية ضخمة وسياسات تقشفية فرضها عليه النظام دون أيّ مراعاة، في محاولة لتحسين الأوضاع السيئة التي خلفتها المقاطعة.