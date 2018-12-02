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“لكم تضامننا سرا وإعلانا”.. قصيدة ترحيبية من مفتي موريتانيا لولي العهد (فيديو)

“لكم تضامننا سرا وإعلانا”.. قصيدة ترحيبية من مفتي موريتانيا لولي العهد (فيديو)
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رحّب الشيخ أحمد بن المرابط مفتي جمهورية موريتانيا، بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى موريتانيا، عن طريق مقطع فيديو ينشد فيه أبيات ترحيبية.

ومن ضمن الأبيات: “إنا بمقدمك الميمون طائره نقول أهلا وسهلا يابن السلمان، يا سمو ولي العهد إن لكم أسمى تضامننا سرا وإعلانا”.

وأجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، زيارة إلى موريتانيا، اليوم الأحد، ضمن جولته العربية.

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي يصفها الشارع الموريتاني بـ “المهمة والتاريخية” لولي العهد إلى نواكشوط، ومن المقرر أن تجرى مباحثات مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، تهدف لتعزيز العلاقات الممتازة بين نواكشوط والرياض.

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