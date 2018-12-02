التعليقات: 0

بعد زيارة كريمة

ولي العهد يبعث برقية شكر للرئيس الموريتاني

ولي العهد يبعث برقية شكر للرئيس الموريتاني
weam.co/557812
الوئام-واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ برقية شكر لفخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية إثر مغادرته ـ حفظه الله ـ موريتانيا، فيما يلي نصها:
صاحب الفخامة الرئيس / محمد ولد عبدالعزيز حفظه الله
رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعبر لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حُسن الاستقبال وكرم الضيافة.
فخامة الرئيس: لقد أتاحت لنا هذه الزيارة فرصة بحث سُبل تعزيز العلاقات الأخوية بين بلدينا الشقيقين، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في جميع المجالات، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وفخامتكم.
متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الموريتاني الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري. ،،،
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

روابط ذات صلة

ولي العهد محمد بن سلمان يصل الجزائر

ولي العهد محمد بن سلمان يصل الجزائر

صحف ومعالم الجزائر ترحب بزيارة ولي العهد محمد بن سلمان

صحف ومعالم الجزائر ترحب بزيارة ولي العهد محمد بن سلمان

“لكم تضامننا سرا وإعلانا”.. قصيدة ترحيبية من مفتي موريتانيا لولي العهد (فيديو)

“لكم تضامننا سرا وإعلانا”.. قصيدة ترحيبية من مفتي موريتانيا لولي العهد (فيديو)

ولي العهد و الرئيس الموريتاني يشهدان مراسم توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين

ولي العهد و الرئيس الموريتاني يشهدان مراسم توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>