إعلامي تونسي يؤكد المؤامرة: حسابات بنكية لعسكريين قطريين مولت الإرهاب في تونس والبلاد العربية

فتح إعلامي تونسي بارز النار على ما وصفه بالانتهاكات الصارخة لسيادة الدول، بشأن قضية وجود حسابات سرية لمكتب رئاسة الأركان القطرية في بنوك تونسية، لا تخضع للمحاسبة وغير معروفة مصادر إنفاقها.

وأكد الإعلامي باسل ترجمان أن هناك حسابات مفتوحة في بنوك تونسية باسم مكتب رئاسة الأركان القطرية، وهذا تجاوز خطير، ويعطي تحويلات بغير رقيب من المسؤولين التونسيين.

وتساءل ترجمان، في لقاء صحفي، كيف يسمح لقطر أن تنتهك سيادة الدول بهذه الطريقة، كيف يفتح حساب باسم رئاسة الأركان القطرية في بنك تونسي ويعطي تحويلات لا يعرف أحد عنها شيئا، مضيفا “كل الدول تسمح بوجود ملحق عسكري وهذا أمر طبيعي، لكن سمح في تونس بفتح مكتب رئاسة الأركان القطرية وليس ملحقا عسكريا.. كيف ذلك!!”.

ضابط مخابرات قطري

وفي فبراير من العام الجاري، فتح نواب بالبرلمان التونسي تحقيقا موسعا في قضية التحويلات المالية المشبوهة، قالوا إنهم يملكون وثائق تؤكد تورط ضابط في القوات المسلحة القطرية يدعى سالم الجربوعي عبر فروع بنكية في تونس، لأهداف تتعلق بتمويل الإرهاب وبث الفوضى وزعزعة الاستقرار في تونس والمنطقة العربية.

وكشف النائب بكتلة الحرة البرلمانية الممثلة لحركة مشروع تونس، الصحبي بن فرج، وثائق تثبت تورط عسكريين وآخرين في الداخل التونسي يتقاضون أموال قطرية بطريقة سرية، بعد ثبوت تحويلات مالية وصفها بالمشبوهة أجراها جنرال متقاعد بالقوات المسلحة القطرية لفروع بنكية تونسية، وتبين أن الحساب المذكور احتوى على أموال وردت من حساب مفتوح باسم القوات المسلحة القطرية المتفرع عن الحساب البنكي باسم سفارة دولة قطر بتونس.

ووفقا لتساؤلات النواب، كشفت بيانات أصدرها البنك المركزي التونسي بأن بنوك تونسية تلقت يوم 14 أكتوبر 2014 تصريحا بشبهة بشأن النشاط المصرفي لأحد المواطنين القطريين يخص حسابا مفتوحا بفرع بنكي بمحافظة تطاوين جنوب البلاد، يحوي أموالا متأتية من حساب مفتوح باسم القوات المسلحة القطرية المتفرع عن الحساب البنكي باسم سفارة دولة قطر، ليتبين أنه تابع لجنرال متقاعد بالقوات المسلحة القطرية.

وقُدّرت الأموال موضوع الشبهة والمسحوبة “نقدا” من الحساب بـ 4 مليارات ونصف من المليمات “حوالي 2 مليار دولار أمريكي”، عاينت اللجنة مؤشرات شبه عالية شملت عسكريين انتفعوا بهذه المبالغ، فتم إعلام رئيس الحكومة آنذاك مهدي جمعة بتاريخ 17 نوفمبر 2014 ووزارة الدفاع التي تولت سماع الجنرال القطري محل الشبهة بتاريخ 4 ديسمبر 2014، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء العسكري.

وحسب نفس الوثيقة، قام رئيس الحكومة آنذاك الحبيب الصيد في 4 أبريل 2015 بإثارة دعوى لدى القضاء العدلي مما أدى وبمقتضى إذن قضائي صادر في 4 أبريل 2015 إلى تسليم معطيات الملف إلى رئيس الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب، قبل أن يتم تجميد كل حسابات الجنرال القطري موضوع الشبهة بإذن من قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي في 24-7-2015، “المبلغ المجمد يقدَّر بـ3 ملايين دينار”.

4 أعوام من الفوضى القطرية

وفي يونيو الماضي، أكد الناطق الرسمي باسم القطبين القضائيين المالي والخاص بمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، أن البحث الأولي في موضوع التحويلات المالية من قطر لتونس كشف أنه “يتعلق بتمويل مخيم للاجئين، في جنوب تونس”، الذي سكنه لاجئون ليبيون إبان الثورة على نظام العقيد معمر القذافي، مشيرا إلى أن “النيابة العامة تحقق في الموضوع منذ عام 2014، بعد تلقيها إشعارا من محافظ البنك المركزي بتلقي مواطن قطري لتحويلات مالية ببنك تونسي تقارب 8 مليون دينار “3.2 مليون دولار أمريكي”.

وحول نشاط المواطن القطري، قال السليطي، حسب الأبحاث الأولية، إنه “قدم إلى تونس عام 2011 بعد اندلاع أزمة النازحين الليبيين، لأجل تنفيذ مهمة تمويل المخيم بإشراف وتمويل من وزارة الدفاع القطرية، من مهامه تركيز مخيم اللاجئين في ولاية تطاوين، الأمر الذي أجبره على فتح حساب جار باسمه، كما قامت وزارة الدفاع بتحويل جملة من المبالغ المالية إلى ذلك الحساب في تطاوين بشكل رسمي عبر الجهاز المصرفي التونسي”.

وأوضح السليطي أن النيابة العامة بدأت التحقيق، بعد انتهاء البحث، شهر يوليو 2015 مع 5 أشخاص، قطري و4 تونسيين، من أجل تهم متعددة منها “غسل الأموال وتعمد توفير الدعم والتمويل لأشخاص وتنظيمات وأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية”، كما قام قاضي التحقيق بتجميد أموال المواطن القطري في كل البنوك التونسية وإيقاف جميع حساباته البنكية.

وكان النائب عن حزب نداء تونس منجي الحرباوي كشف سابقا، أن “الضابط القطري المشتبه فيه هو “علي سالم الجربوعي” يبلغ من العمر 52 عاما، ويشغل خطة عميد بالجيش القطري، وهو مكلف بمهمة ملحق عسكري بشمال إفريقيا، لدى المخابرات القطرية، ويشرف على أعمالها في موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا، دون أن تكون له أيّ صفة ديبلوماسية، وأنه كان على علاقة مباشرة بقائد أركان القوات المسلحة القطرية حمد بن علي العطية وقد كلف وقتها بالإشراف على مخيم اللاجئين الليبيين بالجنوب التونسي”.

وأضاف الحرباوي أن المعلومات التي تم رصدها وجمعها من قبل فرق الجهات المختصة بوزارة الداخلية، حول نشاط الجربوعي، كشفت أنه “يقيم علاقات بعدد من الأطراف الإسلامية من بينها إحدى الجمعيات الخيرية بمدينة جرجيس جنوب تونس والتي يديرها أشخاص من أتباع التيار السلفي”.

بدورها كشفت القيادة العامة للجيش الليبي على لسان ناطقها الرسمي أحمد المسماري، في يونيو الماضي أن “العميد بالاستخبارات القطرية، الذي كان يشغل الملحق العسكري لقطر في شمال إفريقيا، سالم علي الجربوعي، يملك الكثير من الحسابات المصرفية في تونس، اشترى بها ذمم العديد من الضباط التونسيين والليبيين”.

وقال المسماري إن “الجربوعي قام بتحويل مبلغ 8 مليارات دولار من البنك القطري التونسي إلى بنك الإسكان في محافظة تطاوين جنوب تونس، ليتم فيما بعد إرساله إلى ليبيا لدعم الجماعات الإرهابية وتمكين فاسدين وإرهابيين من الوصول إلى القيادة في ليبيا”.