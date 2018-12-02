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إيمانا بأهميته

تنمية السيل تعزز العمل التطوعي بـ 221.480 ريالا

تنمية السيل تعزز العمل التطوعي بـ 221.480 ريالا
weam.co/557833
الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

نفذت وحدة رفد للعمل التطوعي التابعة للتنمية الاجتماعية بالسيل بمحافظة الطائف عددا من البرامج التطوعية خلال شهر نوفمبر 2018 بقيمة اقتصادية تبلغ 221.480 ريالا وذلك وفقا للتقرير الإحصائي للوحدة .

وتضمن التقرير  58 فرصة تطوعية ، 26 عدد المتطوعين خلال شهر ، و 124 ساعة تطوع عامة ،و 31 متطوع محترف ، 1460 ساعة تطوع احترافي ، 2480 القيمة الاقتصادية لساعات التطوع العام ، 219000 القيمة الاقتصادية لساعات التطوع الاحترافي .
ويأتي ذلك ايماناً من إدارة اللجنة بأهمية العمل التطوعي ودوره في تعزيز التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد ، واسهاماً منها في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في نشر العمل التطوعي وزيادة المتطوعين .
يذكر أن وحدة رفد للعمل التطوعي تم تأسيسها بشراكة مع غدن للإستشارات ورعاية مؤسسة الراجحي الانسانية .

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