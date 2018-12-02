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في زيارة رسمية

ولي العهد محمد بن سلمان يصل الجزائر

ولي العهد محمد بن سلمان يصل الجزائر
weam.co/557835
الوئام-متابعات

وصل صاحب السمو الملكي، ولي العهد ، الأمير محمد بن سلمان إلى الجزائر، مساء الأحد، في زيارة تستغرق يومين يبحث خلالها مع الرئيس الجزائري استثمارات وعلاقات تجارية بين البلدين في مجالي النفط والبتروكيماويات، وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ تعيينه وليا للعهد.

وستتشكل مرحلة جديدة في العلاقات السعودية الجزائرية عقب أول زيارة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يقول متابعون إن البلدين سيرسمان خارطة طريق للاستثمار والتعاون السياسي والأمني، ويؤكد ذلك السفير السعودي الجديد الذي قدم أوراق اعتماده قبل أيام.

مدة الزيارة قرأها مراقبون مؤشرا على المكانة التي توليها المملكة للجزائر بحكم العلاقات التاريخية، خصوصا خلال ثورة الجزائر حيث لعبت السعودية دورا بارزا في إدراج الثورة لتصبح قضية أممية خلال شهرين فقط بعد اندلاعها.

وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان على رأس وفد رفيع المستوى، استكمالا للزيارات المكثفة لكبار المسؤولين بين الجزائر والسعودية في السنوات الماضية، وتكريسا لرغبة ثنائية في إقامة شراكات استثمارية استراتيجية.

وفي أجندة ولي العهد السعودي لقاء مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وكبار مسؤولي الدولة، وينتظر أن تعطي هذه الزيارة زخما متجددا لمختلف الورشات الثنائية، وفرصة للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن المسائل السياسية والاقتصادية العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك من خلال منتديات الاستثمار والأمن التي ستحتضنها الجزائر في اليوم الثاني من الزيارة.

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