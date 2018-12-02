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بعد التعادل مع الحزم

رئيس الاتحاد يشكر الجماهير: “هذه بداية الحصاد”

رئيس الاتحاد يشكر الجماهير: “هذه بداية الحصاد”
weam.co/557840
الوئام - محمد بن نافع:

قدم لؤي ناظر، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، شكره لجماهير فريقه التي حضرت لقاء الاتحاد ونظيره الحزم ضمن منافسات الجولة الـ 10 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلها.

وكتب الرئيس الاتحادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “شكراً لكل من حضر ودعم النادي جمهور الاتحاد العظيم جزءًا كبيرا من عودة الفريق في هذه المباراة إن شاء الله هذه بداية عودة الفريق”.

وتابع: “كان من السهل أن يستسلم الفريق ولكنهم حاربوا من أجل الشعار بداية الحصاد بإذن الله”.

وواصل الفريق الاتحادي تذيله للترتيب بعد أن فشل في تحقيق أي انتصار حتى الآن في الدوري ولم ينجح سوى في جمع (3) نقاط.

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