ميليشيا الحوثي تعتقل موظفا أمميا

قالت مصادر محلية في مدينة الحديدة بالساحل الغربي لليمن، إن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، اعتقلت موظفا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفقا لـ”سكاي نيوز”.

وأوضحت المصادر، أن الموظف يدعى محمد الشيباني، وكان يعمل ضمن فريق الرصد الميداني التابع للمفوضية.

وأشارت إلى أن جهاز الأمن السياسي الخاضع لسيطرة الحوثيين، قام باعتقال الموظف واقتياده إلى جهة مجهولة.

وعلق وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على الواقعة في حسابه بـ”تويتر”، داعيا المجتمع الدولي والمبعوث الخاص إلى اليمن “لموقف حازم تجاه ممارسات الميليشيا الحوثية القمعية للمواطنين في مدينة الحديدة، وعموم مناطق سيطرتها، التي لم يسلم منها حتى موظفو الأمم المتحدة”.

ولم تصدر بعد المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أي تعليق على الحادثة.