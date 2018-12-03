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بمسمى حارس  وعامل للجنسين

تفاصيل الوظائف في تعليم مكة المكرمة

تفاصيل الوظائف في تعليم مكة المكرمة
weam.co/557879
مكة المكرمة- الوئام:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة توفر وظائف شاغرة بمسمى حارس وعامل مع زوجتة لسد احتياج مدارس تعليم البنات – ومفرد لمدارس تعليم البنين.

ومن ضمن الشروط أن يكون سعودي الجنسية وألا يزيد المؤهل الدراسي عن الشهادة الثانوية ولا يقل عن القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة مع ضرورة إرفاق ما يثبت السكن بمقر الوظيفه عقد إجار- فاتورة كهرباء – فاتورة مياه.

وأن لا يقل عمر المتقدم عن (35) عاما لمدارس البنات ولا عن (25) عام لمدارس البنين وأن يكون محصنا (متزوج) لمدارس تعليم البنات.

مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة وأن يكون المتقدم من قوائم الانتظار في برنامج الخدمة المدنية (ساعد) مع ارفاق ما يثبت وألا يكون متقاعدا من وظيفة حكومية أو تأمينات اجتماعية و– أن يكون لائقا طبياً.

وسيتم التقديم اعتبارا يوم الثلاثاء بتاريخ 1440/03/26هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس بتاريخ 1440/03/28هـ .
ولمزيد من التفاصيل عبر المرفق التالي:

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