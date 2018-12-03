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لا تحاولوا تقويض أسلوب حياتنا

بريطانيا تحذر روسيا: إياكم والاستخفاف بقدراتنا

بريطانيا تحذر روسيا: إياكم والاستخفاف بقدراتنا
weam.co/557890
لندن- الوئام:

ذكرت وكالة “برس أسوسيشن” البريطانية أن رئيس جهاز المخابرات البريطانية (إم.أي6) سيتحدى روسيا بشكل مباشر في خطاب من المقرر أن يلقيه اليوم الإثنين يوضح فيه التهديدات المستجدة التي تواجه بلاده.

وفي خطابه العلني الثاني منذ توليه رئاسة جهاز (إم.أي6) قبل أربع سنوات، سيحذر أليكس يانجر روسيا أو أي دولة أخرى ترغب في تقويض أسلوب حياتنا، بألا تستخف بعزمنا وقدراتنا أو قدرات حلفائنا”.

وسيحذر رئيس (إم.أي6)، المعروف رسميا باسم جهاز المخابرات السرية، من الخصوم الذين يعتبرون أنفسهم في حالة مواجهة دائمة مع بريطانيا.

ومن المتوقع أيضا أن يصف يانجر (55 عاماً) كيف لعبت وكالته دورا محوريا في كشف الجناة المزعومين في هجوم غاز الأعصاب في منطقة سالزبوري والطرد اللاحق للدبلوماسيين الروس.

وسيقول يانجر للطلاب في جامعة سانت أندروز في إدنبرة، حيث درس، إن بريطانيا مؤهلة جيداً لمواجهة الخصوم الذين يستفيدون من الخطوط غير الواضحة بين عالم الإنترنت والعالم المادي.

وسيركز الخطاب على تعزيز العلاقات الأمنية في أوروبا قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما سيؤكد يانجر أن التعاون بين أجهزة المخابرات أدى إلى عرقلة هجمات متعددة خطط لها تنظيم داعش الإرهابي.

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