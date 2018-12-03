التعليقات: 0

سيتم اختبار القبول وتحديد المستوى

التدريب التقني تبدأ القبول في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف

التدريب التقني تبدأ القبول في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف
weam.co/557892
الرياض- الوئام:

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن فتح باب القبول لبرنامج اللغة الإنجليزية المكثف للخريجين للفصل الثاني من العام التدريبي 1439/1440، وذلك خلال الفترة من 24/ 3/ 1440 وحتى 3/ 4/ 1440هـ.

وبينت المؤسسة في بيان لها أنه سيتم اختبار القبول وتحديد المستوى يومي 4-5 / 4/ 1440 هـ، فيما سيتم الفرز واعتماد القبول النهائي بتاريخ 9-10/ 4/ 1440 هـ، وسوف يتاح التقديم على بوابة القبول الموحد للمواطنين والمواطنات وأبناء المواطنات من خريجي المؤسسة وسيتم إجراء اختبار القبول وتحديد المستوى للمتقدمين في الكليات التي تنفذ البرنامج.

ونوهت المؤسسة بمراعاة أنه عند الدخول على البوابة وإدخال رقم الهوية يتم استيراد بيانات المتقدم أو المتقدمة كالاسم وتاريخ الميلاد، ومن ثم عند الدخول لصفحة المؤهلات فيتم استيراد بيانات الخريج أو الخريجة من نظام المؤسسة في حال توفرها، وفي حال عدم استيرادها يتم ارسال صورة الشهادة والهوية الوطنية على البريد الإلكتروني‪tasjeel.eng@tvtc.gov.sa:  

يذكر أن مدة البرنامج هي فصل تدريبي واحد، ويتم تنفيذه في 13 فرعاً للبنين و6 فروع للبنات في عدد من الوحدات التدريبية بمختلف مناطق المملكة، يتلقى المتدرب خلال مدة البرنامج تدريباً مكثفاُ على المهارات الأساسية للغة الإنجليزية من قبل مدربين لغتهم الأم اللغة الإنجليزية، كما يحصل المتدرب على مكافأة شهرية بمقدار 1000 ريال، ويمنح شهادة بمدة التدريب بعد اجتيازه البرنامج.

روابط ذات صلة

تفاصيل الوظائف النسائية في التدريب التقني

تفاصيل الوظائف النسائية في التدريب التقني

تفاصيل: 450 وظيفة لخريجي التدريب التقني

تفاصيل: 450 وظيفة لخريجي التدريب التقني

الدكتور الفهيد يسلم أول رخصة مدرب معتمد

الدكتور الفهيد يسلم أول رخصة مدرب معتمد

تفاصيل الوظائف الشاغرة في التدريب التقني

تفاصيل الوظائف الشاغرة في التدريب التقني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>