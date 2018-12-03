نسخ “ويندوز 10″ تنتظر وقتا محدد لـ”تدمير نفسها ذاتيا”

الوئام - وكالات

حذرت تقارير صحفية، مستخدمو نظام التشغيل “ويندوز 10″، من أن بعض نسخ النظام الشائع من مايكروسوفت “سوف تدمر نفسها ذاتيا”، وأنها تنتظر الوقت المناسب والمحدد لها.

وذكرت صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية، أن هذه النسخ تم إعدادها لتدمير نفسها ذاتيا، وأنها سترفض أي تعديل في التاريخ لتواصل عملها، كما يحدث في بعض النسخ، خاصة إذا أعيد تأخير التاريخ لأوقات سابقة.

وجاء في التحذير أن موعد “انفجار هذا النظام يقترب بسرعة”، ومن المتوقع أن يحدث في غضون الأسبوعين المقبلين.

وأورد التقرير أن التدمير الذاتي لنظام “ويندوز 10” سيحدث للنسخ “غير المستقرة”، وهي نسخ يتم إرسالها إلى بعض المستخدمين المتطوعين لتجربة التحديثات على النظام قبل طرحها من قبل الشركة بشكل رسمي.

يذكر أن نظام ويندوز 10 بات ثاني أنظمة ويندوز استخداما، بعد ويندوز 7، الأكثر شعبية واستقرارا بين أنظمة التشغيل ويندوز.

وأشارت إحصائيات إلى أن 38.3 من أجهزة الكمبيوتر الشخصية تستخدم ويندوز 10، مقابل 39.4 تستخدم ويندوز 7 الذي يعتبر أكثر أنظمة التشغيل استخداما في العالم، وفي نوفمبر الماضي، تراجع عدد مستخدمي ويندوز 7 إلى حوالي 38.89%، مقابل 38.14% لمستخدمي ويندوز 10، مما يعد تقدما كبيرا لـ”ويندوز 10″ مقارنة بنتائجه العام الماضي، عندما لم تزد نسبته على 31.95%.