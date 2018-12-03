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منوها بحضوره قمة العشرين

مجلس الشورى: تحركات ولي العهد تعزز دور المملكة إقليميا ودوليا

مجلس الشورى: تحركات ولي العهد تعزز دور المملكة إقليميا ودوليا
weam.co/557895
الوئام - متابعات

نوه مجلس الشورى بمشاركة المملكة في قمة مجموعة العشرين ، التي تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على النهوض باقتصاد المملكة.

وألمح المجلس إلى أن ترؤس ولي العهد وفد المملكة إلى قمة العشرين شكل فرصة لتعزيز الدور القيادي للمملكة إقليمياً ودولياً، كما أن جولته العربية السابقة لقمة العشرين مثلت محفزا على دعم العلاقات العربية وتعزيزاً للدور الكبير الذي تمثله الدول الشقيقة في محيطها الإقليمي والعالم.

وأكد مجلس الشورى حرص المملكة على تعزيز علاقاتها مع أشقائها لتكون حاضرة في أذهان الحكومات والشعوب بالدعم والمساندة والتنمية .

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