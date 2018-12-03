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وتدعو المقبولين للحضور

إعلان نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للجوازات (برتبة جندي فني جوازات)

إعلان نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للجوازات (برتبة جندي فني جوازات)
weam.co/557896
الوئام - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية (لدورة فني جوازات) رقم (43) للعام 1440هـ، مشيرة إلى أنه يمكن معرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة أبشر توظيف WWW.JOBS.SA .

ودعت المقبولين إلى الحضور بالزي الرياضي في تمام الساعة 6.00 صباحاً لموقع المقابلة في مدينة الرياض بمعهد الجوازات بحي المربع حسب الوقت المحدد لكل طالب كما هو موضح بالرسالة النصية مع إحضار نموذج القبول مطبوعا من الموقع وموضحاً به رقم الطلب وإحضار ملف تقديم، وقلم أزرق جاف ، وأصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول مع صورة واضحة منها ، و(4) صور حديثة (مقاس 4X6) مكشوف الرأس، وأصل شهادة الثانوية العامة مع صورة مصدقة منها، وأصل الشهادات الإضافية (الحاسب الآلي أو اللغة ) مع صورة مصدقة منها في حال تقديمها بمنصة أبشر توظيف، إضافة إلى صورة من نموذج اختبار القدرات العامة.

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