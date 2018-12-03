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بدأ اختبارها في 2017

“يوتيوب” يبدأ تفعيل خاصية Stories””

“يوتيوب” يبدأ تفعيل خاصية Stories””
weam.co/557897
الوئام - متابعات

كشف تطبيق “يوتيوب” عن نيته بدء تفعيل خاصية “Stories” على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، التي تمكن المستخدمين من طرح صور وفيديوهات قصيرة لا تزيد مدتها عن 30 ثانية، وستظهر لمتابعيهم على الشاشة لمدة 7 أيام.

ميزة “ستوريز” موجودة من قبل على “فيسبوك” و”واتساب” و”انستجرام”، وقال مبرمجون في “يوتيوب” إن الشركة بدأت اختبار الميزة الجديدة منذ عام 2017، وتعمد إلى جعل الموقع أكثر مرونةً ومتعة، وتسعى إلى زيادة قدرته على المنافسة مع باقي البرامج والمواقع الكبيرة التي طرحتها سابقا.

ومن المفترض أن تتوفر الخاصية الجديدة على “يوتيوب” في البداية للمدونين الذين يملكون متابعين على قنواتهم يفوق عددهم 10 آلاف متابع، وبعد مدة، سوف تصبح هذه الخدمة متاحة لأي صاحب قناة.

 

 

 

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