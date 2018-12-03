التعليقات: 0

مع هبوط الدولار

الذهب في أعلى مستوى منذ 3 أسابيع بنسبة 0.7%

الذهب في أعلى مستوى منذ 3 أسابيع بنسبة 0.7%
weam.co/557903
الوئام - وكالات

سجلت أسعار الذهب، اليوم، أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع، بفعل تراجع الدولار، إذ يتجدد طلب المستثمرين على الأصول عالية المخاطر، بعد الهدنة التي توصلت إليها الولايات المتحدة والصين في حربهما التجارية.

وارتفع السعر الفوري للذهب نحو 0.7% إلى 1230.78 دولار للأوقية، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ السابع من نوفمبر الماضي، عند 1231.34 دولار في وقت سابق من الجلسة، كما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1235.2 دولار للأوقية.

وقال هاريش ف. مدير أبحاث سوق السلع الأولية في جيوجيت للخدمات المالية: “الدولار نزل عن مستوياته المرتفعة، مما يدعم الذهب، مضيفا أن السوق ستظل تراقب نوايا الولايات المتحدة والصين عن كثب.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، زاد البلاديوم حوالي 1% في المعاملات الفورية إلى 1188.49 دولار للأوقية، بعد أن اخترق مستوى 1200 دولار للمرة الأولى يوم الجمعة الماضي.

وارتفع الفضة 1.6% إلى 14.40 دولار للأوقية، في حين قفز البلاتين نحو 2% إلى 812.10 دولار للأوقية.

روابط ذات صلة

الذهب يرتفع 0.1% مع تغير طفيف في الدولار

الذهب يرتفع 0.1% مع تغير طفيف في الدولار

الذهب يرتفع 0.4% مع تراجع الدولار بعد تصريحات مجلس الاحتياطي

الذهب يرتفع 0.4% مع تراجع الدولار بعد تصريحات مجلس الاحتياطي

الذهب يحوم قرب أدنى مستوى في أسبوعين مع ارتفاع الدولار

الذهب يحوم قرب أدنى مستوى في أسبوعين مع ارتفاع الدولار

الذهب ينخفض انتظارا لاجتماع مجلس الاحتياطي وقمة العشرين

الذهب ينخفض انتظارا لاجتماع مجلس الاحتياطي وقمة العشرين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>