الذهب في أعلى مستوى منذ 3 أسابيع بنسبة 0.7%

الوئام - وكالات

سجلت أسعار الذهب، اليوم، أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع، بفعل تراجع الدولار، إذ يتجدد طلب المستثمرين على الأصول عالية المخاطر، بعد الهدنة التي توصلت إليها الولايات المتحدة والصين في حربهما التجارية.

وارتفع السعر الفوري للذهب نحو 0.7% إلى 1230.78 دولار للأوقية، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ السابع من نوفمبر الماضي، عند 1231.34 دولار في وقت سابق من الجلسة، كما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1235.2 دولار للأوقية.

وقال هاريش ف. مدير أبحاث سوق السلع الأولية في جيوجيت للخدمات المالية: “الدولار نزل عن مستوياته المرتفعة، مما يدعم الذهب، مضيفا أن السوق ستظل تراقب نوايا الولايات المتحدة والصين عن كثب.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، زاد البلاديوم حوالي 1% في المعاملات الفورية إلى 1188.49 دولار للأوقية، بعد أن اخترق مستوى 1200 دولار للمرة الأولى يوم الجمعة الماضي.

وارتفع الفضة 1.6% إلى 14.40 دولار للأوقية، في حين قفز البلاتين نحو 2% إلى 812.10 دولار للأوقية.