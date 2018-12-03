شاهد: طالبتان تربية خاصة تديران مكتب مدير تعليم الطائف

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

أصر المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي على طالبتين تربية خاصة من معهد التربية الفكرية أن يجلسا على مكتبه حين استقباله لهن اليوم بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة وذلك دعماً لهن.

وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي بأن الإدارة تطمح إلى تقديم خدمات أفضل لذوي الاحتياجات الخاصة، حاثاً منسوبي ومنسوبات التعليم على تقديم العون والمساعدة لهم.

وقال : أشد على أيدي الزملاء والزميلات من أجل دعم هذه الفئة الغالية على قلوبنا، وتسهيل وتيسير كل العقبات التي تواجههم ليبدعوا وذلك خلال استقباله لطالبات التربية الفكرية بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة.

مقدماً شكره وتقديره لقائدة المعهد الاستاذة فوزية الجعيد على الأهتمام بتفعيل اليوم العالمي للإعاقة كونه يهدف إلى التعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات التعليمية، التأهيلية، الرياضية، الترفيهية، المادية، والدمج المجتمعي.

وضرورة تفعيل الدور التوعوي والثقافي لدى فئات المجتمع المختلفة وتعزيز الثقة بأنفسهم وقدراتهم من خلال مشاركاتهم وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لذوي الإعاقة وأسرهم والتوعية عن البرامج التربوية والتأهيلية الخاصة لهم والتعرف على أهم العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في حياتهم اليومية وسبل تسهيلها،

وأكد اللهيبي بأن اليوم العالمي للإعاقة يستهدف طلاب وطالبات المدارس والمعاهد التابعة لإدارة التعليم والمجتمع وأولياء الأمور وذلك بهدف التعريف بحقوق ذوي الإعاقة وواجبات المجتمع نحوهم.

بهدف زيادة الفهم لقضايا الإعاقة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم ولأسرهم وتعزيز الثقة بأنفسهم وقدراتهم، من خلال مشاركاتهم، وتوعيتهم بالبرامج التربوية والتأهيلية الخاصة لهم والتعرّف على أهم العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية وسبل تسهيلها؛ لضمان حقوقهم، وزيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية والرياضية وغيرها.



مقدماً شكره وتقديره لمساعدي المدير العام للشؤون التعليمية (بنين وبنات) ولمدير ومديرة التربية الخاصة ولجميع معلمي ومعلمات طلاب التربية الخاصة على جهودهم الحثيثة وتقديم كل الأفصل للطلاب والطالبات راجياً من الله عزوجل أن يجعل هذا البرنامج مثمراً مفيداً.

من جانب أخر قامت طالبات معهد التربية الفكرية بزيارة لمساعدة المدير العام للشؤون التعليمية مها الزايدي

في اطار احتفال المعهد باليوم العالمي للإعاقة .