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تتضمن المعايير والضوابط للتصاميم

“الشورى” يطالب “الشؤون الإسلامية” بإصدار لائحة لتطوير الجوامع والمساجد

“الشورى” يطالب “الشؤون الإسلامية” بإصدار لائحة لتطوير الجوامع والمساجد
weam.co/557909
الوئام - متابعات

طالب مجلس الشورى، في جلسته العادية المنعقدة اليوم، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بإصدار لائحة لبناء وتطوير الجوامع والمساجد تتضمن المعايير والضوابط للتصاميم الداخلية والخارجية لبناء الجوامع والمساجد وخدماتها بما يحافظ على مظهرها الإسلامي اللائق بها.

كما شدد المجلس على ضرورة تفعيل الوزارة لاختصاصاتها ومهامها الإشرافية على مساجد الطرق خارج المدن، ودعم المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق مالياً وتفويض بعض المهام إليها.

مؤكدا على أهمية دراسة إمكانية تحديد نسبة من التكلفة التقديرية لبناء الجامع أو المسجد المتبرع ببنائه، وإيداع المبلغ لصالح الصندوق الوقفي لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها، والنظر في إمكانية أن يخصص المبلغ وريعه لصالح المسجد نفسه.

وفي السياق ذاته، جدد المجلس مطالبته لوزارة الشؤون الإسلامية بتفعيل استراتيجية المملكة العربية السعودية للعمل الإسلامي في الخارج، وكذلك تقويم أعمال التوعية الإسلامية وتطويرها في الحج والعمرة. 

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