شركة طيران هندية تلغي 14 رحلة بسبب إصابة معظم طياريها بـ”مرض مفاجئ”

نيودلهي - الوئام:

ألغت شركة “Jet Airways” الجوية الهندية 14 من رحلاتها الجوية المقررة ليومي أمس الأحد واليوم الاثنين، بسبب رفض الكثير من طياريها العمل بدعوى “حالتهم الصحية السيئة”.

بينما نقلت قناة “NDTV” الهندية عن مصادر مطلعة أن الطيارين أبلغوا قيادتهم بإصابتهم بـ”مرض مفاجئ”، بعد أن رفضت الشركة مرة أخرى أن تدفع لهم رواتبهم المتأخرة على مدى الأشهر القليلة الماضية، حين حصل الطيارون على رواتبهم للمرة الأخيرة في سبتمبر الماضي، بشكل جزئي.

وأوضحت القناة، نقلا عن مصادرها أنه “بسبب شكاوى الطيارين من حالتهم الصحية السيئة ألغت الشركة 14 من رحلاتها الجوية المقررة مسبقا، وفي حقيقة الأمر يحتج الطيارون، بهذه الطريقة، على عدم دفع رواتبهم، وكذلك عدم رغبة نقابتهمNational Aviator’s Guild”” في حل هذه القضية مع قيادة الشركة.

بدورها اعتذرت شركة الطيران من عملائها بسبب إلغاء الرحلات الجوية، مؤكدة استعدادها لتنفيذ كل التزاماتها المالية أمام زبائنها بشكل كامل.

وفي بيان صدر عن الشركة: “تواصل الشركة دعم كل عمالها والتعاون معهم بالكامل، بمن فيهم الطيارون والخبراء التقنيون، وتعمل قيادة “Jet Airways” بنجاح على تسوية المسائل العالقة مع عمالها”.