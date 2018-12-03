إدانة أوروبية لتجربة الصاروخ الباليستي الإيراني

الوئام - وكالات

توالت ردود الفعل الاوروبية، اليوم، لإدانة التجربة الي أطلقها النظام الإيراني، لصاروخ باليستي متوسط المدى، أمس السبت.

وأعربت المملكة المتحدة، عن قلقها الشديد بعد اختبار إيران لصاروخ بالستي متوسط المدى، واعتبرته عملا استفزازيًا وتهديديًا يتعارض مع القرار 2231.

ومن جانبه، شدد وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، في بيان له اليوم، على أن الاتفاق النووي لايقلل أبدا من القلق حيال برنامج إيران الصاروخي المزعزع للاستقرار، وعزم بريطانيا على ضرورة توقفه.

وفي سياق متصل، أعلنت الناطقة باسم الخارجية الألمانية، ماريا أديبار، إدانة برلين قيام طهران بتجربة لصاروخ متوسط المدى، داعية إلى الابتعاد عن مثل هذه الإجراءات.

وقالت الناطقة: “ندين التجربة الإيرانية للصاروخ متوسط المدى، هذه التجارب لا تتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي 2231 لعام 2015”.

وتابعت: “كما أن هذه الاجراءات تزيد من التوتر القائم اصلا في مجال الامن بالمنطقة”، مضيفة أن برلين “تدعو إيران للامتناع عن هذه الحملات”.