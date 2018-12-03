الليلة.. لمن تذهب “الكرة الذهبية” وجوائز “فرانس فوتبول”

باريس_ الوئام:

يقام، مساء اليوم، حفل “الكرة الذهبية”، وتوزيع جوائز الأفضل المقدمة من مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، التي كشفت عن برنامجها للإعلان عن صاحب جائزة الكرة الذهبية لعام 2018، خلال حفل سيقام في العاصمة الفرنسية، باريس.

وينطلق الحفل في تمام العاشرة مساءا، بتوقيت مكة المكرمة، وتنقله مواقع مجلة “فرانس فوتبول”، و”ليكيب”، وقنوات bien sports.

وتضم قائمة المرشحين التي أعلنتها المجلة 30 لاعبًا، وهم: الأرجنتيني سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي الإنجليزي)، والبرازيلي أليسون (ليفربول الإنجليزي)، والويلزي غاريث بيل (ريال مدريد)، والفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد)، والأوروغواياني إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان الفرنسي)، والبلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي)، والبلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، والبرازيلي روبرتو فيرمينيو (ليفربول) والأوروجواياني دييجو جودين (أتليتيكو مدريد)، والفرنسي أنطوان جريزمان (أتليتيكو مدريد)، والإسباني إيسكو (ريال مدريد)، وهاري كين (توتنهام الإنجليزي)، والكرواتي ماريو ماندزوكيتش (يوفنتوس).

كما ضمت أيضا الفرنسي نغولو كانتي (تشيلسي الإنجليزي)، والفرنسي هوجو لوريس (توتنهام)، والسنغالي ساديو ماني (ليفربول)، والبرازيلي مارسيلو (ريال مدريد)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)، والكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)، والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، والبرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان)، والسلوفيني يان أوبلاك (أتليتيكو مدريد)، والفرنسي بول بوجبا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، والكرواتي إيفان راكيتيش (برشلونة)، والمصري محمد صلاح (ليفربول)، والأوروجواياني لويس سواريز (برشلونة)، وسيرجيو راموس (ريال مدريد)، وأخيرا الفرنسي رفاييل فاران (ريال مدريد).

يشار إلى أن “فرانس فوتبول” تقدم أيضا خلال الحفل، جائزة الكرة الذهبية للسيدات، التي يصوت عليها صحفيين حول العالم، وكذلكجائزة “كأس كوبا” لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاما، التي يجرى التصويت لها عبر اللاعبين الذين سبق وأن توجوا بالكرة الذهبية.