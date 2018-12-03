النائب العام يبحث سبل معالجة قضايا الموقوفين بنيابة الجوف (صور)

الوئام- متابعات

التقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بعدد من الموقوفين في فرع النيابة بمنطقة الجوف، واستمع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم وتلمس احتياجاتهم، وذلك في إطار الجولة التفقدية لفرع النيابة العامة بالمنطقة التي التقى خلالها ايضا بعدد من منسوبي النيابة العامة بالفرع وعدد من القيادات الامنية ومديري الإدارات والدوائر الحكومية بالمنطقة والمراجعين لفرع النيابة.

وأكد معالي النائب العام أن الجولة تأتي انفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين ادام الله عزهما بزيارة عدد من المناطق والمحافظات للوقوف على سير العمل والالتقاء بالمسؤولين والعاملين في فروع النيابة والاستماع الي شكاوي المواطنين وحلها وبحث سبل معالجة القضايا في فروع ودوائر النيابة بما يحقق الاهداف المنشودة.