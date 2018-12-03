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النيابة العامة توضح عقوبة إنتاج أو إرسال مقاطع مرئية تنطوي على الآداب العامة

النيابة العامة توضح عقوبة إنتاج أو إرسال مقاطع مرئية تنطوي على الآداب العامة
weam.co/557984
الوئام- متابعات

قالت النيابة العامة، إن إنتاج أو إرسال أو إعادة إرسال مقاطع مرئية أو رسائل تنطوي على مساس الآداب العامة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تعد من  الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ويعاقب مرتكبها بالسجن.

وأوضحت النيابة العامة في تغريدة لها، اليوم الإثنين، عقوبة هذه الجريمة قائلة: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب جريمة إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحايب الآلي”.

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