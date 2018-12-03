التعليقات: 0

القيادة تعزي الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش في وفاة والده

القيادة تعزي الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش في وفاة والده
weam.co/557985
الوئام- متابعات

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش في وفاة والده.

وقال الملك سلمان: “علمنا بألم شديد نبأ وفاة والدكم، ونبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد بأحر التعازي وأصدق المواساة، مشيدين بما قدم فخامته من خدمات لبلاده، ومثمنين جهوده وإسهاماته أثناء فترة رئاسته والتي كان لها أثر كبير في تعزيز العلاقات السعودية الأميركية، راجين لكم الصبر والسلوان”.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء برقية عزاء قال فيها: “تلقينا ببالغ الألم نبأ وفاة والدكم، ونبعث لفخامتكم بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين لكم ولأسرة الفقيد الصبر والسلوان”.

 

 

روابط ذات صلة

إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري لتعزيز التعاون في كافة المجالات

إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري لتعزيز التعاون في كافة المجالات

الملك سلمان يستقبل أصحاب السمو الأمراء ومفتي عام المملكة والعلماء

الملك سلمان يستقبل أصحاب السمو الأمراء ومفتي عام المملكة والعلماء

صحف ومعالم الجزائر ترحب بزيارة ولي العهد محمد بن سلمان

صحف ومعالم الجزائر ترحب بزيارة ولي العهد محمد بن سلمان

خادم الحرمين الشريفين يوجه بإنشاء مستشفى الملك سلمان في نواكشوط بسعة 300 سرير

خادم الحرمين الشريفين يوجه بإنشاء مستشفى الملك سلمان في نواكشوط بسعة 300 سرير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>