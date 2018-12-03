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برئاسة ولي العهد ودولة الوزير الأول الجزائري

إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري لتعزيز التعاون في كافة المجالات

إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري لتعزيز التعاون في كافة المجالات
weam.co/557987
الوئام- متابعات

عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، جلسة مباحثات مع دولة الوزير الأول الجزائري، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث في المنطقة.

وفي بيان مشترك، تمت الموافقة على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري برئاسة سمو ولي العهد، ومن الجانب الجزائري دولة الوزير الأول الجزائري، أحمد أويحيى، لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف وكذلك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والتعدين والثقافة والتعليم.

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