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القيادة تهنئ سالومي زورابيشفيلي بمناسبة فوزها بالانتخابات الرئاسية في جورجيا

القيادة تهنئ سالومي زورابيشفيلي بمناسبة فوزها بالانتخابات الرئاسية في جورجيا
weam.co/557989
الوئام- واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيدة سالومي زورابيشفيلي، رئيسة جورجيا، بمناسبة فوزها بالانتخابات الرئاسية في بلادها.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامتها، ولشعب جورجيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة أيضا، وأعرب خلالها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولشعب جورجيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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