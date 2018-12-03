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الدوحة تعرف إمكاناتها

مختصون: خروج قطر من “أوبك” لن يؤثر.. وحصتها أقل من 2%

مختصون: خروج قطر من “أوبك” لن يؤثر.. وحصتها أقل من 2%
weam.co/558001
الوئام- متابعات

أشار خبراء في مجال النفط، إلى أن انسحاب قطر من منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” لن يؤثر على سوق النفط العالمي أو المحلي.

وقال الدكتور برجس حمود البرجس، المستشار السابق بالتخطيط الاستراتيجي في “أرامكو”، وخبير الاستشارات الهندسية والاقتصاد، إن صادرات قطر النفطية قليلة، وإيراداتها من تلك الصادرات تقريبا 45 مليار ريال سنويا.

وفي تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، أوضح “البرجس”: لمقارنة حجم الإيرادات هذا، هناك شركات (غير نفطية) تحقق إيرادات أعلى من ذلك، مثلا الاتصالات السعودية STC إيراداتها العام الماضي 51 مليار ريال”.

فيما أورد حازم النجار، الحاصل على ماجستير هندسة صناعية وبحوث العمليات من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، المستشار في مجال الموارد البشرية، أن انتاج قطر يعادل ١.٥٪ فقط من مجموع انتاج “أوبك”.

وأضاف “النجار”، أن “قطر تنتج قرابة ٦٠٠ ألف برميل فقط من النفط يوميا، تصدر منه قرابة ٥٠٠ ألف برميل يوميا، في حين يبلغ إنتاج “أوبك” قرابة الـ ٣٢.٥ مليون برميل يوميا.

وأكد أنس الحاج، المختص في الشأن النفطي، في تغريدة له عبر “تويتر”، أن إنتاج قطر من النفط في أوبك يبلغ 1.84%، مشيرا إلى أن إنتاجها اليومي يبلغ 616 ألف برميل يوميا، تصدر منه 520 ألف برميل للأسواق العالمية، 85 ألف برميل للاستهلاك المحلي.

واعترفت الدوحة، أن تأثيرها على قرارات إنتاج النفط بالمنظمة محدودة، وقال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، إن القرار لا يتصل بالمقاطعة السياسية والاقتصادية المفروضة على قطر، موضحا أن الدوحة ترغب في تركيز جهودها على تطوير قطاع الغاز الطبيعي.

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