التعليقات: 0

أردوغان ينشر رسالة تهنئة بمناسبة عيد اليهود

أردوغان ينشر رسالة تهنئة بمناسبة عيد اليهود
أردوغان
weam.co/558005
متابعات - الوئام

في سابقة لم تكن غريبة على التقارب التركي الإسرائيلي المعلن مؤخرا، نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة تهنئة بمناسبة عيد حانوكا اليهودي.

وهنأ أردوغان كل اليهود بمناسبة عيد حانوكا، قائلا: “نولى أهمية مطلقة لحرية الدين والمعتقد ولعيش مواطنينا في هذا البلاد بسلام وممارسة ثقافتهم وشعائرهم الدينية وعاداتهم دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو المذهب.

وقال أردوغان “وبصفتنا ممثلين عن حضارة تستمد ثرائها من تنوعها نهنيء أنفسنا وكل اليهود وعلى رأسهم يهود تركيا بمناسبة عيد الحانوكا انطلاقا من حرصنا على مواصلة مناخ الحب والاحترام المتبادل في المستقبل”.

ويعرف عيد حانوكا بعيد الأنوار كذلك وهو عيد يهودي يحتفل به اليهود لمدة 8 أيام ابتداء من الخامس والعشرين من شهر كيسليف حسب التقويم العبري. وبالعبرية تعني حانوكا التقديس أو النذر.

روابط ذات صلة

فيما جمد حسابه التركي.. أردوغان يواصل الحديث بحسابه العربي في تويتر للتغني بقضايا العرب

فيما جمد حسابه التركي.. أردوغان يواصل الحديث بحسابه العربي في تويتر للتغني بقضايا العرب

أردوغان يعيد طلب قرض من الاتحاد الأوروبي رفضته حكومته قبل عامين

أردوغان يعيد طلب قرض من الاتحاد الأوروبي رفضته حكومته قبل عامين

تقارير صحيفة: أردوغان يستهدف المعارضة التركية في ألمانيا بالجواسيس

تقارير صحيفة: أردوغان يستهدف المعارضة التركية في ألمانيا بالجواسيس

أردوغان يواصل القمع.. اعتقال 4 قياديين من حزب معارض

أردوغان يواصل القمع.. اعتقال 4 قياديين من حزب معارض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>